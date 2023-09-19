57歲「凍齡美魔女」胡文英，保養得宜的外貌和火辣身材，加上自爆被小26歲的鮮肉追求，讓她一瞬間爆紅，不過日前自揭被乾哥性侵的不堪往事，引發各界嘩然，但不乏遭酸民嘲諷：「是你勾引乾哥的吧」，讓她無奈表示：「為什麼我還要受到二度傷害」。

胡文英揭發遭乾哥性侵的不堪過往後，慘遭酸民嘲諷：「蹭熱度為何不報警」、「一晚me too好幾次怎可能」、「明明自己喜歡、是你勾引的乾哥的吧」，面對外界諸多質疑，她先是強調：「誰願意把痛苦難堪的過去呈現在大眾面前」，接著透露遭性侵時才16歲，當時內心不僅害怕，甚至覺得很丟臉，加上四十年前民風保守，自己尚未有強大心理素質，根本沒有勇氣報警。

胡文英指出當時只是16歲的軟弱女子，如何抵擋18歲男生的粗暴狼行，接著怒嗆酸民：「當你脖子被人掐著，快要死亡時，你再來告訴我為何不抵抗」，她表示會在節目上公開此事，主要是希望運用身為公眾人物的影響力，喚醒所有女孩們的勇氣，未料事後卻遭酸民嘲諷，讓她不解為何要飽受二度傷害，因此撂下狠話：「唯恐天下不亂的酸民們，你們醒醒吧，哪天厄運降臨到你們身上，你們就知道被霸凌的滋味」。

對此，許多網友紛紛給予鼓勵：「管他們怎酸，事情沒發生在自己身上，都出一張嘴，不用管他們」、「這種遭遇要講出來，需要很大的勇氣」、「事情過了這麼久，妳依然有勇氣說出來，已經很棒很勇敢」

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