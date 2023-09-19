方文琳擁有「玉女掌門人」封號。（圖／本報系資料照片）

「玉女掌門人」方文琳是圈內美魔女代表，與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」出道，現在是專業演員。她曾與歌手于冠華有過一段婚姻，並育有2個女兒于齊優、于齊薇。方文琳近日大方同框前夫現任妻子蘇珍瑩，被網友盛讚：「地表最佳前妻！」

方文琳近日在臉書上透露帶母親上烏來泡湯、吃飯，也會帶份蛋糕給將過27歲生日的大女兒于齊優，由於當天前夫于冠華的餐廳需要人手，妹妹齊薇人也在南部工作，因此今年並沒有特別吃飯慶祝，不過她說：「最愛與愛的人都在身邊就已足夠，大家健康平安就是願望。」此外，在一系列慶生照中，她還與前夫的現任妻子一同合影，展示出和諧的家庭氛圍。

方文琳在貼文下方留言區表示，從離婚就沒有斷開跟前夫的聯繫，因為孩子需要爸爸，而他也一直都是有責任的爸爸，更大方表示：「讓孩子一直有于家人的疼愛不是很好嗎？我自己也樂得輕鬆不是嗎。」

不僅如此，方文琳和于冠華的現任妻子蘇珍瑩也維持友好關係，「感謝前夫再婚對象也如此的寬宏大度愛我的女兒，有時候我上去、有時候他們來家裡坐坐，我們每次相聚都有聊不完的話題～。」方文琳提及自身個性本來就是放得開、不會糾結的人，認為「善待自己才會活得更好」，一番言論被外界大讚是「地表最佳前妻」，也引來女星陳美鳳留言；「欣賞妳的個性和妳的善良」，她則回應：「與鳳姐同學習」。