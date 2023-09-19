台灣時間18日晚間9點21分，測到一起芮氏規模高達6.8的強震，「國家級警報」大響，嚇壞不少民眾。事後發現震度僅1級，許多人甚至無感。中央氣象署指出，這起地震「不屬於網內」，但測站無法分辨來源，為達預警效果搶先發警報，「這部分的確有改善空間」。

地震發生當下，「國家級警報」非常盡責地發聲提醒宜蘭、基隆、新北、台北等4縣市，收到警報的民眾莫不嚴陣以待，但「沒有很晃啊」。各地震度多為1級，以宜蘭地區為主。

所謂的「國家級警報」，全稱為「災防告警細胞廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）」，透過手機簡訊針對特地區域內的民眾發送，其中唯一未經人工校正的災防訊息，就是地震速報。

「因為搶時效，若還需要人工校正，就失去意義了」，氣象署地震測報中心主任吳健富坦言，18日晚上的地震，測站測到的規模正確，但震度估5級、震央深度約36公里，都與事後數據落差太大；日本測得深度約170公里、美國更超過180公里。

吳健富指出，氣象署布建的地震測站，集中在東經119度至123度、北緯21度至26度，這個大約400公里乘以500公里的長方形範圍「屬於我們地震測報的網內」。而18日晚間的地震，距離台灣逾430公里，已經是網外的位置了。

也就是說，某一個離震央最近的測站發現有地震，但只有它自己一個點知道，缺乏其他測站支援，「點對點容易判斷失準」；至於為什麼一開始就發警報，因初判已符合災防標準。

若用一個較淺顯的舉例，警報器設在住家院子最外圍，它偵測到鄰居家失火了，但它無法判斷火警其實對自家無威脅，於是照發警報。吳健富說，要是能和日本交換資料，或許可避免這種情況再度發生，「我想這個部分，是有改善空間」。