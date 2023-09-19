疫情結束後，每逢假日就逢民眾出遊潮，各景點往往人滿為患。一名住在新店烏來的郭姓男子，在清明節時開車返家卻遭超潮塞住而與前車發生口角，一旁雞肉攤老闆娘好言出面相勸，反而與郭男吵起來，闆娘怒氣一整隻油雞丟進郭男車內，郭男暴怒推倒闆娘，事後雙方互告，檢方將兩人全部起訴。

根據起訴內容，2023年清明節假日上午，住在烏來老街的郭姓男子返家，卻遭到前方一輛攤商的小貨車塞住動彈不得，郭男當場猛按喇叭要求貨車駕駛趕快離開，正在切雞肉的雞肉攤闆娘見狀，好言勸郭稍等一下。

但郭男不耐等候，又當場和闆娘口角，闆娘認為郭男罵她髒話，氣得將手中的熟雞丟進郭男車內，但當時原本是事主的貨車早已開走，郭男氣得將車開回家，但闆娘竟也追到家門口理論，雙方拉扯時闆娘遭到推倒，導致左手、左手腕、左髖部挫傷。

闆娘事後立刻去醫院驗傷提告，郭男被依傷害罪嫌起訴。但郭房也反告闆娘公然侮辱。檢察官認定，闆娘對郭男丟燒雞弄髒衣物、車內裝飾，猶如在大庭廣眾下對人潑穢物、吐口水，足以貶抑郭男的個人感情，傷害到郭男名譽，因此將闆娘一併提起公訴。