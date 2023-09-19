精成科於2018年取得日本汽車板PCB廠ELNA Printed Circuits Co., Ltd約70%股權，近幾年努力進行產品結構調整，朝ADAS等高技術車用板佈局，受惠於日系車廠訂單穩定成長，以及高毛利產品出貨放量，今年上半年ELNA Printed Circuits Co., Ltd正式轉虧為盈，成為精成科獲利成長的新推手。

除車用佈局終於苦盡甘來，在NB板部分，精成科亦朝高板層數商務NB板佈局，拉升產品ASP及整體毛利率，讓精成科業績在產業低迷之下逆勢衝出佳績。

隨著車用及NB產品組合優化，精成科第2季合併毛利率及淨利率分別攀高至20.96%及11.8%，分別年增4.67個百分點及3.36個百分點，單季稅後盈餘為6.47億元，年增15.68%，單季每股盈餘為1.39元，累計上半年稅後盈餘為12.41億元，微幅超越去年同期，每股盈餘為2.65元。

就各產品來看，今年上半年NB產品佔精成科營收比重約65%，汽車約佔15%到20%，消費性產品佔比約10%到15%。

精成科今年前8月合併營收為152.83億元，精成科表示，目前NB急單不少，9月及10月看起來還不錯，下半年展望算樂觀，會比上半年好，法人預估，精成科可望連3年賺進半個資本額，今年每股盈餘可望逾5.5元，不排除挑戰2021年EPS約5.8元水準。

在馬來西亞廠區方面，精成科在馬來西亞有兩個廠，一座是車用PCB廠，另一座為EMS廠，現有產能約22萬呎到23萬呎，由於訂單暢旺，產能處於滿載，公司也積極擴建新廠，預計明年第2季完工量產。