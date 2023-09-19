台南一名林姓男子考量自身高齡而主動繳回註銷駕照。2022年時，林男騎車行經台南市安定區178線某路段時貿然左轉，造成張姓、洪姓騎士閃躲不及而發生碰撞，其中張女傷勢過重，送醫搶救後宣告不治。台南地院經審理，認為林男過失駕駛行為肇致張女死亡，且疏於路況釀成車禍，實有不該；法官審酌其已賠償張女家屬125萬元達成和解，且已坦承犯行，最終依《過失致死罪判》判處8個月有期徒刑，緩刑2年。可上訴。

根據判決書，2022年9月時，林男2019年因高齡資源繳回駕照註銷。2021年9月5日，林男騎車行經台南市安定區178線某路段時貿然左轉，造成洪姓騎士閃躲不及而發生碰撞，緊接著林男的機車又再與洪男的機車相撞，雙方人、車倒地。其中張女傷勢過重，送醫搶救後宣告不治。洪男受有右膝、右踝及右肘等傷害，提告後，最終撤回告訴。

台南地院審理時，審酌林男自知無照卻仍騎車上路，又疏未注意遵守道路交通法規，肇致本案交通事故的發生，因而使張女死亡，對其家屬傷害重大，行為實有不該。

法官考量，林男案發後坦承犯行，也已賠償張女家屬125萬元達成和解，且犯後態度良好，應已知警惕，因此最終依《過失致死罪》判處林男8個月有期徒刑、緩刑2年，全案可上訴。