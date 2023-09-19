汎瑋材料成立於81年3月，主要業務為電子機能材料解決方案與經銷業務，董事長為李家旺，總經理為李輝祥，目前股本為2.25億元，112年上半年稅後盈餘為5338萬元，每股盈餘為2.37元，累計前8月合併營收為9.03億元，年減2.46%。

大井泵浦成立於67年4月，主要業務為泵浦製造、電機機械及電子資訊供應服務，董事長為黃景豐，總經理為黃錦雲，目前股本為3.53億元，112年上半年稅後盈餘為5008萬元，每股盈餘為1.42元，累計前8月合併營收為9.34億元，年減2.38%。

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