今年夏天差點在一場三方交易被「綠衫軍」塞爾提克送走的替補後衛布羅格登（Malcolm Brogdon），雖然最後成功留隊，但顯然他和綠軍的關係已經降至冰點，據《波士頓環球報》記者Gary Washburn透露，布羅格登對於高層甩賣自己的舉動非常不滿，「我很擔心布羅格登，因為目前還沒有關於他的消息，但布羅格登對綠衫軍很生氣，所以我覺得他和球隊的溝通沒有結果。」

當時綠衫軍為了追求頂級長人波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），組織了一場三方交易，布羅格登被當成籌碼送去快艇，就在交易即將實現之際，快艇這方擔心布羅格登的身體狀況，畢竟陣中兩大王牌里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）常年在傷兵名單報到，不想再當冤大頭的快艇決定取消交易，後來綠衫軍才找上灰熊，並把休息室領袖史馬特（Marcus Smart）送出才拿下波爾金吉斯。

布羅格登去年67場出賽都是替補上陣，平均每場攻下14.9分，但來到季後賽之後數據愈趨下滑，才被爆出右手肘部分肌腱撕裂，從次輪開始就一直帶傷上陣。布羅格登為了幫助球隊，犧牲康復時間替球隊賣命，結果卻換來被當成交易籌碼的命運。

杜蘭特去年鬧離隊，綠衫軍也想參一腳，傳出願意拿傑倫布朗（Jaylen Brown）等球員做交換，只是當時籃網高層胃口更大，後來交易也是不了了之，而傑倫布朗內心似乎受到動搖，傳聞爆發後在社群媒體寫下：「這不太ok」。不過今年綠衫軍和傑倫布朗簽下了5年3.04億美元頂薪續約，用NBA歷史最大約來做出彌補。