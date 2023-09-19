曾經承受槍林彈雨的金門，也乘載了在地居民的艱苦記憶，而現今的自由與和平，是由一群英勇的「金門民防自衛隊」一肩扛起保鄉衛土的責任，並與國軍共患難，經歷長達36年「戰地政務」換來的。因此，為了感謝這群人的無私奉獻，以一瓶充滿無限感謝之佳釀「59.2度感恩釀金門高粱酒」，致敬非常時期的英雄們。

為了感謝當年經歷長達36年「戰地政務」無私奉獻的人們，以一瓶充滿無限感謝之佳釀「59.2度感恩釀金門高粱酒」，致敬非常時期的英雄們。(截取自youtube)

「戰地政務」實施於民國45年至81年，為了守護家園全民皆兵，成立民防自衛隊，並正式納入編組，負責維持地方治安及支援作戰，尤其在八二三砲戰期間，其犧牲奮鬥之精神，具有不可抹滅的貢獻，戰地政務直至81年11月7日才終止裁撤，正式走入歷史。戰爭雖停止，但留下的戰地痕跡及陰影卻無法抹滅。

為了向當時的英雄們致敬並懷抱感恩，今年中秋節金門縣政府首次變革，將55~64歲慰助年金調整為配發「感恩釀金門高粱酒」，除了照顧鄉親的美意不變，同時還能推升金酒營收達到雙贏局面。金門縣長陳福海表示，期盼這項變革不僅能替金酒帶來營收，同時藉由「感恩釀金門高粱酒」的珍稀性與優質性，讓符合領取資格的鄉親帶來更好的收益，創造多贏共好的願景。

為了突顯感恩釀的酒質特色及重視，特別以專案為開發設計。由金門酒廠品酒師多次品評篩選，嚴選金城老廠釀造的20年、12年、11年、9年等各式具特色熟陳年老酒進行酒體調和，最終選定59.2度的特調酒體，創造出不辣口的「甘、醇、爽、冽」風格。

感恩釀的「色」清亮透明、掛杯如珠；「香」則優雅細緻，前段呈現明顯的麴甜香、柑橘香、黑蜜餞等香氣，中段轉化為近似花蜜、酪梨、堅果等香氣，後段則帶有微醬香及陳年酒香，整體香氣飽滿、層次豐富；「味」在入口後綿甜醇厚不辣口，潛藏甘冽勁道，可感受到醇厚帶勁，吞嚥後，從口腔衝至鼻腔的風味，充滿清雅水果蜜餞、烏梅等複合生津口感，尾韻中等偏長、餘味淨爽，具有內斂沉穩的清雅醇厚風格。

金門感恩釀以「感恩」為主軸，故酒標以最具代表性的「毋忘在莒」為設計，再搭配軍人保家衛國英勇之姿剪影，致敬非常時期的英雄們！