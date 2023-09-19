中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫18日在莫斯科會面，雙方皆表示會繼續加強合作。對於俄烏戰爭，拉夫羅夫指「讚賞中方立場文件兼顧各方安全關切」，並稱俄方對談判對話持開放態度。

中國外交部官網今天發布上述消息。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說明對俄烏戰爭（中國稱「烏克蘭危機」）的看法，讚賞中方立場文件兼顧各方安全關切，有利於消除衝突根源，俄方將繼續對談判對話持開放態度。

王毅則表示，中方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式為政治解決危機發揮建設性作用。

中俄外長這次會面之前，北韓領導人金正恩才訪問俄羅斯，並在13日與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，外界關注中俄與北韓三國未來的軍事與經濟合作動向。

據表示，王毅與拉夫羅夫這次會談還就共同關心的國際和地區問題交換了看法，「協調了立場」。

在中俄關係方面，王毅說，在兩國元首戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展勢頭。

他表示，中俄都奉行獨立自主外交政策，「雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會被第三方左右」。面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應透過繼續加強戰略協作，堅守真正的多邊主義，推進世界多極化進程，「推動全球治理朝著更加公平合理的方向向前發展」。

拉夫羅夫表示，針對國際局勢發生的複雜劇烈變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊架構內的協調協作，「共同維護國際關係基本準則」。

根據中國外交部，王毅與拉夫羅夫高度評價金磚國家實現歷史性擴大成員國陣容，願和各成員國共同努力，打造團結合作、共謀發展的「大金磚」平台。俄方將和中方一起，推動金磚合作機制實現更大發展。