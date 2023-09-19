搜救人員以趴伏姿勢，搭配霸王鉤來回移動尋找移工下落，目前還在搜索中。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

消防人員搜救至今凌晨2點半返隊，清晨6點多退潮又馬上出動。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局昨18日晚間10點55分獲報，東石鄉港口村溪仔下雲嘉大橋下有1名年約41歲越南籍男性移工抓螃蟹遇到漲潮，返回岸上時未留意有暗溝，一腳踩下去就失去蹤影，消防人員搜救至今凌晨2點半返隊，清晨6點多退潮又馬上出動，考慮到現場全是泥濘行走困難，搜救人員只能以趴伏姿勢，搭配霸王鉤來回移動尋找移工下落，目前還在搜索中。

消防局東石分隊小隊長蘇文亮表示，事發現場是北港溪沿岸，昨晚接獲警方轉報後出動東石、布袋、祥和、朴子、及一大隊等前往救援，並同步通報雲林縣消防局派員支援岸巡搜救，到場時2名移工表示他們是來抓螃蟹，見漲潮打算收工返回居住處，走回岸邊途中，失蹤的移工突落水，掙扎幾下就失去蹤影，他們想救也來不及。

蘇文亮說，移工落水處的泥灘地有一條深溝，漲潮時根本看不到，推測移工可能誤踩遭底下水流沖走或陷入泥滑而下沉，昨到場救援因底下暗流太多，加上水深極深，連身高180公分的隊員下水都踩不到底，又值深夜視線不佳，採取救生艇水上搜索搭配霸王執行任務。

蘇文亮說，今凌晨搜救至2點半收隊，一早6點多見溪水退潮又出動，今出勤同仁主要以趴伏姿勢來回移動尋找移工下落，並在移工落水處上、下游100公尺範圍擴大搜索中，另空拍機也配合在空中巡查中。