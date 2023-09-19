40歲男星張立昂以電影《等一個人咖啡》出道，之後主演偶像劇《1989一念間》、《浮士德的微笑》、《浪漫輸給你》深得觀眾喜愛。豈料，今年8月卻傳出殺青宴喝醉後情緒失控，在住家附近大吼大叫敲打鄰居大門，遭報警被上銬帶走，而有消息指出他最近壓力過大，短短4個月內換了3位經紀人，事業似乎面臨瓶頸。

張立昂上月13日結束戲劇《鬼之執行長》殺青宴，凌晨返家後因不勝酒力、情緒失控，在住家樓梯吼叫、拍打其他住戶大門，嚇得鄰居報警，他也因不聽勸，遭警方上銬帶走。時隔1個月，他13日出席公益活動，面對相關問題都小心翼翼，表示事情已解決，「鄰居本來就是生活的一部分，會多體諒多照顧。」

據《鏡週刊》報導，張立昂酒後失控疑和經紀公司有關，傳聞他短短4個月內換了3位經紀人，事業似乎面臨瓶頸。其實，他的健康狀況大不如前，去年4月因肺塌陷緊急住院，一度傳出病危且插管治療，今年又因為確診入院，身體頻出問題。

而張立昂康復後被醫生警告不能太喘，所以無法重量訓練也不行跑步，讓每天都習慣運動的他，一度暫停所有運動，這也導致他在拍攝《鬼之執行長》時，感覺體力明顯下降，「有點力不從心，但醫生說3個月之後的復發機率比較少，所以現在可以開始運動。」或許是因為如此，所以導致他累積不少壓力。

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