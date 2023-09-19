蘋果秋季發表會除了公開iPhone 15與Apple Watch之外，還宣告iOS 17即將上線，19日開放用戶下載後，3C達人Tim哥在臉書回報狀況，已經更新完畢，目前Safe，他也提醒若擔心iOS 17出狀況可以先觀察2至3天再決定要不要升級，但文章底下有網友留言表示，更新完後似乎更耗電。

過往蘋果更新iOS作業系統，時不時傳出Bug問題，迫使官方必須再推出更新檔解決，因此普遍認為，若想要更新iOS系統，可以先觀望其他人更新後的狀況，再依照自己手機的狀況決定要不要更新。

有位手拿XR的網友擔心更新後會出問題，Tim哥建議他觀察2至3天再做決定，此外，有不少人已經更新完成，紛紛回報，目前看來沒有問題，但也有人反應，感覺變得更耗電，還需要時間觀察。

此次，iOS 17更新有10大亮點，包括待機模式、聯絡人海報、NameDrop分享聯絡資訊、Live Voicemail、回覆iMessage只需要滑動對話框、互動小工具、改善「自動修正」細節、離線Apple地圖、貼圖抽屜及更新Siri呼叫設定，不用加嘿，但目前台灣版本尚未開放。