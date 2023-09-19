1980年代台灣兩大醬油廠的經典廣告詞，意外掀起中秋節烤肉的熱潮後，如今「中秋烤肉」已經成為許多家戶閤家團聚的習慣。不過，中秋佳節即將到來，台南市立醫院營養師張麗娟建議，在追求健康飲食及減碳抗暖化的大趨勢下，中秋烤肉不妨嘗試蔬食烤肉，將健康與環保融入此一活動中。

張麗娟指出，享受蔬食烤肉的關鍵，是選擇當季的新鮮食材，建議將烤肉的焦點優先放在蔬菜上，以增加飽足感及膳食纖維的攝取，減少中高脂肉品、加工類製品的攝取，像三層肉串、香腸、培根、百頁豆腐、甜不辣等，多選用當季蔬食、低脂肉品、海鮮，如櫛瓜、青椒、菇類、蝦子、牡蠣、雞肉等；至於澱粉類可以捨棄吐司，改選玉米、地瓜或馬鈴薯，搭配無糖飲料或自製檸檬水。

張麗娟指出，市售的烤肉醬通常含有高鈉及高熱量，每15公克烤肉醬含有大約300至400毫克的鈉，約等於1公克的鹽，對於高血壓、心臟病、糖尿病、腎臟病患者都是負擔；此外，熱量也相當高，刷1次烤肉醬大約15大卡，建議減少使用或稀釋使用，也可改選天然香料，如薑、辣椒、蔥、蒜、洋蔥、九層塔、胡椒、百里香、花椒、迷迭香、月桂葉等，先醃製食材增添風味，或自製檸檬汁或百香果汁來調味。

張麗娟還強調，中秋烤肉活動已不再僅僅是傳統的烹飪方式，選擇健康蔬食烤肉，可以兼顧美味與健康，也能透過選擇少肉多蔬、在地當季的健康食材，減少碳足跡，為自己的健康與環境永續加分。