美國司法部今天表示，曾居住香港的俄羅斯男子馬欽柯（Maxim Marchenko）已遭美國羈押，並被控向俄羅斯走私大批美國製造的軍用級微電子產品。

路透社報導，51歲的馬欽柯和兩名未透露姓名的俄羅斯同謀，被控利用其空殼公司以詐欺手段採購所謂的OLED微型顯示器，並且蓄意隱瞞。

本案是透過司法部「盜賊緝捕行動特別小組」（Task Force KleptoCapture）協力合作辦案。此特別小組當初是為對俄羅斯入侵烏克蘭一事執行制裁、出口限制等措施而設立。

根據紐約曼哈頓聯邦檢察官說法，OLED微型顯示器可用於步槍瞄準鏡、夜視鏡、熱光學和其他武器系統。

檢察官表示，馬欽柯和他的同謀謊稱，這兼具民用與軍事用途的科技產品是被送往中國、香港等地，用於醫學研究的電子顯微鏡。

檢方還說，馬欽柯的空殼公司從去年5月到今年8月將160多萬美元資金流入美國，以支援這項不法採購計畫。

根據訴狀，馬欽柯去年6月29日告訴一名同謀說，白宮才在一天前將5家中國公司列入貿易黑名單，理由是涉及支持俄羅斯軍事和國防工業。當時同謀回答說：「所以我們會更加小心。」

馬欽柯被控犯下7項刑事罪，包括電信詐欺、走私、洗錢和4項共謀罪；一旦罪名成立，可能面臨數十年的有期徒刑。

紐約州白原市（White Plains）聯邦助理法官克勞瑟（Andrew Krause）今天開庭，法院紀錄顯示，馬欽柯同意被羈押，但預計他將尋求保釋。 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1120919