台北市中山區7日發生大直街民宅塌陷，事後台北市長蔣萬安下令清查全市正在開挖階段的184件建築工地，11日起委託四大專業技師公會逐案至現場勘檢，已於15日檢查完畢，其中涉不符檢查項目的工地共有11件；建管處已要求未通過檢查的工地停工，待複查過關後才能繼續施工，並將詳細受檢名單將公告於建管處網站，不過並未標明不合格工地。

建管處指出，11件不符合項目為抽水配置未依計畫、各階段開挖深度未與核准圖說相符、安全支撐軸力達警戒值、各項安全觀測監測值達警戒值等，目前這些未通過檢查的工地皆已停工，在承造人改善完成後並通知檢查的公會複查前，都不准施工。

台北市都市發展局建管處長虞積學表示，為加強基礎開挖中建築工地管理，避免公安危害，未來對於擋土壁及基礎開挖階段工地，將持續每月委託四大公會逐案檢查的措施，以加強監督建築工地，督促起、承、監造人落實地下室及擋土壁施作品管、相關安全監測數值檢測作業職責。

建管處再次強調並重申，工地承、監造人及專任工程人員應本於建築法、營造業法等規定之法定責任隨時提高警覺，確實加強各項安全及防護措施檢查，以維護市民安全。