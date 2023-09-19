圖為高雄市防疫團隊進行登革熱防治工作。（高市衛生局提供）

登革熱疫情持續延燒，國民黨高雄市議員白喬茵透露，近月來，左鄰右舍的問候語已不是「呷飽沒」而是「又要來噴藥了嗎？」白喬茵更提到，曾發生屋主不在，人員帶著鎖匠強行進入噴藥，噴完卻沒把門關上等荒謬事蹟，質疑市府在執行的過程能讓民眾信服嗎？

白喬茵昨（18）日在臉書提到，許多民眾在這兩個月來，一回家就擔心門口又貼單，48小時內又要封膜又要移走寵物，且短時間內不僅一兩次，有時甚至連預警時間都幾乎沒有，讓大家的問候語已變成「又要來噴藥了嗎？」

面臨大規模的登革熱疫情，白喬茵說多數民眾都是理性且願意配合的，但市府在執行的過程中能讓民眾信服嗎？她透露，這陣子收到許多登革熱噴藥陳情，無論是屋主不在，人員帶著鎖匠強行進入噴藥，噴完卻沒把門關上的荒謬事蹟，或要求噴灑店家封膜好待販售的衣物鞋，甚至寵物來不及撤出的住戶也得立刻配合。

「在『緊急防治』的帝王條款下，藥劑怎麼噴、濃度怎麼調，好像衛生局說了算」。白喬茵進一步提到，近日高雄市政府為提升噴藥效果，一樓民宅改用熱煙霧機方式噴藥，還逕自將藥劑指引規範「除蟲菊酯須加水稀釋由1:250~500提升到1：16」，增加藥劑濃度超標三十倍，不乖乖被噴藥開罰六萬、乖乖噴藥要吸超標藥劑，「市長你有在第一線感受民眾的無奈與憤怒嗎？」

白喬茵直言，防治病媒業者提到這波噴藥會頭暈不舒服，這個量已經超過負擔，且認識的業者也說不需要這麼濃的濃度就能有效殺死蚊子，市府卻用超標的作法，其科學依據及對人民的健康安全影響評估，都是市府必須要一一交代清楚的。白喬茵重申，民眾想知道的是市府要求濃度提高幾倍？這個倍數究竟有沒有做過對人體無害的試驗？