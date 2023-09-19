王心凌去年參加《乘風破浪》第3季人氣翻紅，近期終於推出新單曲，也將於本周末再登上台北小巨蛋。近日她在微博突然點名百度百科幫她個忙，原來是她個人檔案身高被誤植成170公分，王心凌希望可以幫她改回正確的158公分，自嘲「氣場應該是有一米七」，而百度也火速幫忙改回來了，令網友大讚王心凌的誠實。

王心凌過去被封為小個子女星代表，身高雖然不到160公分，但比例好、身材維持得宜，總讓大眾相當羨慕，先前她曾受訪表示自己有吃不胖體質，最胖的時期體重僅到45公斤，她表示自己骨架小、又加上母親遺傳給她的體質，以及勤運動的習慣，才讓她有時一天吃到六餐，但仍然不長胖。

王心凌希望百度百科幫她改回真實身高。（圖／翻攝自王心凌微博）

近日，王心凌上方念華主持的《TVBS看板人物》，透露最近為了準備演唱會，蠟燭多頭燒，希望一天可以有48小時，至於談到去年參加《乘風破浪》的契機，她表示是因為疫情被迫減少和各地歌迷接觸的機會，才會選擇上節目，不過她也笑著直言，很珍惜和隊友們一起努力打拚的比賽時光，但這個美好回憶「大概一次就夠了」。

王心凌的百度百科已經改回真實身高158公分。（圖／翻攝自百度百科）

至於演唱會上會不會唱代表歌曲《愛你》？王心凌不賣關子說：「（演唱會）一定會有這首歌，但是放在什麼橋段，我們真的是有好好想過。」希望大家可以一起進場合唱這首歌，對於忽然爆紅和大家的喜歡，王心凌直言很感恩，也很開心這首歌去年讓大家暫時遠離疫情和生活上的壓力，「自己也是完全沒有想到，很開心。」