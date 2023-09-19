更年期不是女性專有歷程，許多男性也會面臨相同的狀況。對此，維尚泌尿科診所表示，男性40歲後不只體力下滑，若出現性慾低落、情緒變差、生活感到無趣、工作狀況表現不佳等9項懷疑指標，最好進一步就醫檢查診斷。另外，有4個因素恐讓男性更年期提早發生，包括睪丸受損、病毒與細菌感染、壓力、酒精，值得特別留意。

維尚泌尿科診所於臉書專頁發文指出，男性40歲後不只體力下滑，若感到情緒暴躁、性慾低落，要小心可能是男性更年期作祟。並列出9項自我評估指標，包性慾低落、缺乏活力、耐力不足、生活感到無趣、情緒變差、勃起硬度不如從前、體力變差、飯後容易打瞌睡、工作狀況表現不佳。

其中，只要出現性慾低落、勃起硬度不如從前，或是其它7項指標有3項符合，都最好進一步就醫確認身體狀況。

除此，維尚泌尿科診所提醒，有4個因素恐讓男性更年期提早發生，包括睪丸受損、病毒與細菌感染、壓力和酒精，建議要有健康良好的作息，且認真看待身體與及時就醫，才能有效延緩更年期症狀發生。

維尚泌尿科診所院長白彝維說明，男性通常在35歲過後，睪丸分泌的男性賀爾蒙（睪固酮）會逐年下降，初期對身體並不會有影響，但隨著睪固酮濃度下降至低於400ng／dl時，就會開始影響性慾、活動力下降、不易專注；低於250ng／dl時，即稱為睪固酮低下。然而，大部份男性會誤以為是工作壓力太大，反而忽略是健康狀況需要留意。

白彝維提到，透過規律運動刺激睪丸，增加睪固酮的分泌，且不要讓身材過胖，都能有效延緩睪固酮降低，但若發現以上行為療法仍無法改善，最好還是盡快就醫。

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