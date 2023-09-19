民眾黨主席、總統參選人柯文哲，原預定於今（19）日將在台北流行音樂中心的卡夫卡餐廳，舉辦AI競選歌曲發表會，不過18日深夜柯辦夜臨時發出聲明，表示將另尋擇場地舉辦。對此北市文化局長蔡詩萍於今日市政會議前也簡短回應，明確表示當初與餐廳簽訂的合約，就是不能進行政治性活動，因此在夜裡與柯辦發言人陳智菡聯絡過後，對方也願意不繼續舉辦活動。

蔡詩萍今日上午接受媒體訪問時，還原文化局與民眾黨的溝通情況。蔡詩萍說，他在昨天下午得知柯文哲要在北流辦活動，一開始覺得「怎麼又來了？」後來知道是在北流內的卡夫卡餐廳，才請文化局同仁向北流調閱合約資料，確定「所有跟北流有關的場館，包括餐飲場所都不能跟政治活動畫上關係，會違反法令。」

蔡詩萍直言，柯辦方面解釋他們可能誤會了，以為餐廳不算在「不能進行政治活動」的範圍裡面，但他將相關訊息傳給柯辦，並表示「競選歌曲發表會還是不行」，發言人陳智菡也很快回應，雙方也在晚間11點多達成共識，柯辦方面表示願意不在該地點舉辦活動，「但也要謝謝柯辦，他們很快很明確的說換場地。」

蔡詩萍強調，還是非常希望未來幾個月，總統參選人們能夠來北流「看表演」，純粹看表演都歡迎，但是就是不能有競選活動，不管是穿競選服裝或是喊口號都不行。蔡詩萍直言，未來也會跟北流的店家們溝通，要把合約看清楚，不能合約簽了就忘了，「上面寫很清楚，就是產品服務內容，都不得跟政黨活動有關，或是從事違反法令的活動。」