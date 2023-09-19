隨著人口逐漸老化，如何預防失智備受關注，一篇刊登於在國際營養期刊的研究發現，若能每天吃100克的蔓越莓，12周後就可看到明顯的效果，包括記憶力變好，且能低密度膽固醇（俗稱壞的膽固醇）9%，研究人員認為，可能是因低密度膽固醇的減少有助於增加流向大腦的血液，進而提高記憶力與大腦認知能力。

腎臟科醫師江守山在其臉書分享一篇刊登於國際期刊《營養前線》（Frontiers in Nutrition）的研究。這項研究是由該英國的東英吉亞大學進行，研究人員找來60名50~80歲的人，分成2組，其中一組30人每天吃冷凍過的蔓越莓粉，相當於100克的蔓越莓，另一組則吃安慰劑粉末。研究發現，在12周內服用蔓越莓粉的人，比起只吃安慰劑者，在記憶力、大腦神經功能上都有顯著改善。核磁共振掃描也顯示，吃蔓越莓者的大腦重要部位的血液流動較佳。

研究人員也發現，食用蔓越莓粉的參與者，在12周後，低密度膽固醇也降低9%，認為此影響可能有助於改善大腦血流的灌注，進而提高大腦認知力。研究人員認為，低密度膽固醇會造成動脈硬化、血管阻塞，在動脈中形成斑塊，從而減少流向大腦的血液。因此低密度膽固醇的減少在保護心血管外，也提高了大腦功能。

蔓越莓富含抗氧化功能，長期都被認為可以預防發炎，尤其是泌尿道感染，但此項新研究發現，蔓越莓能改善動脈血流。江守山表示，想預防失智上身的民眾，不妨在每天早餐中添加蔓越莓，以保護大腦、心血管，降低因年齡增長導致的失智風險。