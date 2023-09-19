海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉本月5日被發現陳屍於營區中，但家屬強烈質疑死因不單純，至今仍無法接受孩子往生事實，父親甚至一度到營區激烈抗議，目前包括軍方及檢方仍未正式公布調查報告。但家屬決定入土為安，上午在高雄殯儀館，家屬在場哀慟不已，只希望兒子告別式圓滿好好走完最後一程，並未再發表其餘言論。

年僅23歲的海軍陸戰隊99旅1名鄭姓中尉，5日清晨被發現陳屍於營區，但家屬質疑兒子死亡不單純。鄭姓中尉父親日前到營區抗議，軍方接獲消息後到場處理，所幸沒有造成進一步傷亡，並將鄭姓中尉父親送到醫院救治，家屬接獲消息後也分別趕往醫院。

鄭姓中尉姐姐接受電訪時表示，事發後，長輩們都覺得很痛苦，對於軍方處理態度不滿意，且質疑證的死因不單純，才會到現場希望能討公道。

國防部長邱國正也允諾家屬會全面調查出原因給家屬交代，目前此事仍在司法程序中，軍方也尚未做出調查報告。

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