再過3個多月就要迎接2024年了，星座老師艾曼達分析明年工作運勢最旺的前3名星座，依序為天蠍座、巨蟹座和獅子座，這3個星座2024年在工作上將迎來豐收，拔得頭籌的天蠍座最能順風順水，因為整個宇宙都會來幫你，工作表現勢如破竹。

第3名：獅子座（7／23～8／22）

2024年你在職場上貴人很多，就算遇到一些挫折、困難或阻礙，身邊會有同事等貴人出手救援，當然你也要懂得感恩眾人的提攜相助。

第2名：巨蟹座（6／22～7／22）

2024年事業將再創高峰，過去累積的經驗可以善加利用，除了憑一己之力單打獨鬥，尋找適當的合作對象也不錯，但選擇事業夥伴時務必謹慎小心。

第1名：天蠍座（10/23～11/21）

如果前段時間迷惘於個人前途，不知何去何從，恭喜你，2024年的低壓迷霧終將散去，你會找到自己努力的方向，只要想清楚，你會發現整個宇宙的力量都來幫忙，工作運勢可謂水到渠成，勢如破竹。