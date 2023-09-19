親友於追憶留言版留下想對鄭姓中尉說的話。（洪靖宜攝）

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉告別式。（洪靖宜攝）

23歲海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉，日前被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下，家屬質疑死因不單純，希望軍方能給出交代和真相。家屬於19日舉辦告別式，鄭姓中尉雙親白髮人送黑髮人，場面哀戚。

在高雄林園海軍陸戰隊99旅服役的鄭姓中尉，5日被發現陳屍於營區，家屬忍痛於19日舉辦告別式，遺照選定鄭姓中尉身著軍服，陽光模樣，親友及軍中長官、同袍也到場哀悼，場面相當哀戚。而鄭姓中尉父親日前因抗議軍方，到99旅被拿汽油和打火機被制止，今日手上仍留有打點滴痕跡，失去摯愛的雙親看得出都相當悲痛。

許多親友在追憶留言板留話：「你離開了，但也留下許多東西永遠活在家人的心中」、「愿另一個世界沒有天堂、沒有地獄，只有安息」、「逝者安息、生者奮發」

告別式前幾天，鄭姓中尉的姐姐也在Dcard上發文，內容提及：「希望國家能正視此件事，給家屬一個交代並改善目前軍中的體制，而不是放任不管。目前許多部隊人員編制明顯不足，已是存在許久的問題，若軍人沒有得到應有的待遇，對內只會導致軍中的弟兄們壓力更大，對外也無法吸引人才流入，增加招募兵力的困難而已。

「我們失去的是伴在身旁23年的至親，是家人朋友們的錐心之痛」，鄭姓中尉姐姐在文中提及：「國家若不願改善軍中體制，接下來失去的，只會是更多栽培多年的優秀軍官。國軍真的禁得起這樣的考驗嗎？」、「在接下來的日子，我們大家會帶著你的那份繼續生活走下去，也希望你在另一個世界，是解脫、快樂、沒有遺憾的」，讓不少人看了鼻酸。