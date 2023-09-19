傳出民眾黨和國民黨藍白合的時程表，9月先談立委，10月再談總統，共有兩階段的合作。而隨著9月進入到尾聲，立院國民黨團今日被問到藍白合進度，黨團書記長謝衣鳳表示，進度不清楚，但相信未來共同在立委提名過程中善意堆疊。
謝衣鳳說，有關藍白整合的議題，未來大家共同在立委提名過程中善意堆疊，以及在政策議題上面共同累積默契，再看如何進行，至於目前進度如何，謝則說，進度不清楚。
#2024總統大選9月 #藍白合 #2024立委選舉 #提名 #謝衣鳳
傳出民眾黨和國民黨藍白合的時程表，9月先談立委，10月再談總統，共有兩階段的合作。而隨著9月進入到尾聲，立院國民黨團今日被問到藍白合進度，黨團書記長謝衣鳳表示，進度不清楚，但相信未來共同在立委提名過程中善意堆疊。
謝衣鳳說，有關藍白整合的議題，未來大家共同在立委提名過程中善意堆疊，以及在政策議題上面共同累積默契，再看如何進行，至於目前進度如何，謝則說，進度不清楚。
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