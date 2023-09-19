葛斯齊今年6月在節目爆料「藥頭認識大小S」，被大小S提起民事告訴，求償共400萬元，讓他表示要聲請黃子佼到庭作證，此舉讓網紅陳沂看不下去，直接開酸：「爆料的時候都很唱秋，出事了又立刻龜縮」。

葛斯齊先前爆料有藥頭20年前透過黃姓藝人，將藥轉交給大小S，未料昨(18日)開庭時，他改口稱是轉述黃子佼和汪小菲的公開言論，並要求傳喚黃子佼出庭作證，更強調：「從來沒有說或是影射大小S有在吸」，對此，網紅陳沂指出葛斯齊提告的點是「藥頭請黃姓藝人轉交藥給大小S」，不就影射大小S有在吸？讓她忍不住開酸：「我不知道葛斯齊的邏輯出了什麼問題？」

陳沂指出如果葛斯齊要找人證出庭，對象也應該是藥頭而非黃子佼，對於葛斯齊的種種行徑，讓她直接打臉：「自稱是『最強狗仔』，結果每次出來爆料都是別人講過的內容，不然就是煞有其事結果拿不出證據」，接著直接開酸：「爆料的時候都很唱秋，出事了又立刻龜縮，標準那種只想享受眾人吹捧光環卻不敢負責任的人」。

根據《自由時報》報導，面對陳沂發文開酸，葛斯齊僅冷淡表示：「我懶得理她」，接著表示自己「可受公評，請便」，強調遭到批評是不會有任何感覺，畢竟具備著新聞人的氣度，不受外界任何言論所影響。

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