衛生局長曾梓展表示，蛋蛋危機爆發後已稽查160件，其中有一件國產「未來蛋」涉標示不實，將依法開罰。（張亦惠攝）

進口蛋爭議延燒，台中市長盧秀燕上周喊話中央提供進口蛋的流向，今天表示「總算收到了」，幸市府沒有等公文，上周三啟動稽查，昨天查到有國產「未來蛋」，洗選日期標示不實，市府會依法開罰。

盧秀燕說，市府上禮拜三開始連續出了3道公文，向中央農業部要求提供所有蛋的進口資料跟流向，希望掌握總量的資料跟流向，做查驗、檢驗工作，保障市民食安，事隔一個禮拜，今天早上收到公文。

盧秀燕指出，公文往來耗時1周，市府上周三發公文的同時就採取自力救濟，昨天就查到一家「未來蛋」，已洗選但標示日期卻是明天，謝謝衛生局一周來沒有休假進行全市查蛋工作，查到「未來蛋」表示現在市場嚴重混亂，且標示不實，市府會開罰。

衛生局長曾梓展表示，台中市食安處1-8月驗了103件蛋皆符合規定，9月爆發蛋蛋危機市長指示啟動專案稽查，到昨天晚上為止稽查160件，其中有一件國產「未來蛋」違規，該洗選場昨天已將蛋洗選完畢，標示的製造日期卻是明天。

曾梓展指出，國產蛋洗選日期等於製造日期，該洗選業者標示不實，稽查到的國產「未來蛋」數量有160斤約1600顆，已要求業者重新標示後再販賣，另，該洗選業者已違反食安法，依法可處4萬到400萬元罰鍰。