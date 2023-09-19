小小彬跟著爸爸小彬彬（溫兆宇）腳步，以童星身分演出《星星知我心2007》、《下一站，幸福》等戲打開知名度，隨著小小彬讀書後，已減少拍戲，偶爾上節目分享近況，不過，小彬彬日前爆小小彬沒考上大學，還分享兒子到體育場當清潔人員，未料卻惹怒小小彬，差點釀父子衝突。

小彬彬日前脫口兒子沒考上大學，還準備去日本讀書，沒想到父子差點失和，小彬彬上《命運好好玩》說，他當初的意思是，如果兒子「如果沒有考上」就要去日本，小小彬則跳出來打臉：「他是說我落榜了，還沒開始考就落榜了，我很難過耶」，還因此被同學嘲笑，小小彬表示，他是北藝大備取8，後來改考分科測驗，最後考上淡江大學法語學系，成為桂綸鎂學弟。

小小彬在當大學新鮮人的前夕，投入打工行列，找了體育場當清潔人員，日薪1千5，沒想到隔天就被爸爸「大嘴巴」分享到上新聞，讓他氣炸，小小彬表示，找這個工作是領日薪，加上不想跟家裡拿錢，但消息曝光後，就沒再去打工了，小彬彬事後向兒子道歉，父子才和好。