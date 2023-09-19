隨著企業加速數位轉型與遠端工作的普及，企業面臨越來越多的資料保護和資安挑戰，資訊安全涵蓋數據保護、網絡安全、身份管理多個子領域，亦須確保不同領域的安全服務協同運作。然而，構築強大的資訊安全防護網絡，需要投入大量資金，包括硬體、軟體、人力資源和培訓等；中小企業面臨預算限制，也缺乏專業的資安人才，所以需要服務商以及資安解決方案的協助。

針對無孔不入的攻擊事件，Acronis採取主動資安保護措施，做到預防停機和資料遺失，不僅僅是在攻擊後進行復原。針對資料保防護，其服務反惡意軟件、端點偵測回應(EDR)、資料外洩防護(DLP)、電子郵件安全、漏洞評估、補丁管理、RMM和備份功能等多層次的解決方案。此外，結合人工智慧、機器學習和行為分析的解決方案，亦可有效降低勒索軟體和數據竊取的風險，並通過持續的研究、開發以及行業經驗，持續提升網路威脅防護力，為企業拉長資安戰線。

聯強台灣資訊事業總經理李建宗表示，聯強軟體平台致力於提供經銷商更多元的雲端解決方案或服務項目，聯強與Acronis過去在澳洲有成功的合作夥伴關係，未來將延伸到台灣，聯強將充分發揮自身在雲端服務通路領域的優勢，為通路夥伴提供專業的技術支援和售後服務，並與Acronis攜手推動資安防護市場的發展。