金門縣警局即起將針對各鄉鎮市區道路違規停車進行整頓、加強勸導與取締。（圖／金門縣警局提供）

金門傳統市區道路狹窄，加上很多民眾上街購物貪圖一時方便隨地亂停，很容易就造成塞車亂象，也引發路過駕駛與當地居民抱怨連連。為維護市容觀瞻，金門縣警局即起將針對各鄉鎮市區道路違規停車情形進行整頓、加強勸導與取締，重點路段包括金城鎮民生路、民權路、民族路、北堤路、中興路；金湖鎮中正路、復興路、林森路、自強路、黃海路、市港路；金沙鎮沙美市區道路以及烈嶼鄉東林街等重要道路，以保持交通之順暢。

縣警局表示，因地區近年來機動車輛數量大幅增加，而市區部分街道巷弄狹小，停車空間較為有限，因而時常發生民眾違規停車的情形。金門以觀光立縣，疫情結束後，來金旅遊遊客增加，為維護市區街道之市容觀瞻、整頓停車秩序，及維護行人行走人行道的用路權利，警察局自即日起，要求所屬各單位依據道路交通管理處罰條例，針對違規(臨時)停車情形加強勸導、取締。

依警方統計，今年1至8月份金門地區舉發違規臨時停車共計198件(違反處罰條例第55條)，舉發違規停車共計2281件(違反處罰條例第56條)，兩者合計共2479件。

警方說明，常見違規臨時停車情形如在人行道、行人穿越道、交岔路口10公尺內、設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，不依順行之方向臨時停車。依處罰條例第55條規定，違規臨時停車可處新台幣(以下同)300元以上600元以下罰鍰。

另針對常見違規停車情形，包括在禁止臨時停車處所停車，在槽化線、設有禁止停車標誌、標線之處所停車，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。不依順行方向停車，停車時間、位置、方式、車種不依規定，於身心障礙專用停車位違規停車，將依處罰條例第56條規定，可處600元以上1200元以下罰鍰。如果是併排停車之情形者，直接處汽車駕駛人2400元罰鍰。

警方補充說明，依處罰條例第85-1條規定，汽車違規停車經警方逕行舉發後，如車主不能將汽車移置，每隔2個小時，警方得連續舉發。意即車輛如違規停放在同一地點超過2小時以上，警方是可以連續舉發的。

縣警局呼籲駕駛朋友們，千萬不要為了貪圖一時的方便就違規停車，否則會被警方舉發交通違規。如因違規停車，停在車道上或阻礙他人視線，因而造成其他用路人發生交通事故而受傷或死亡，還必須擔負過失致死或過失傷害的刑事責任，而不僅是繳交罰款而已。

縣警局強調，警方交通執法只是手段，目的是要促使汽、機車駕駛人養成良好的停車及用路習慣，以共同維護地區的用路環境及塑造金門優良的觀光環境，並使交通更順暢、安全。