台灣人壽與大數據股份有限公司旗下數據內容平台《DailyView網路溫度計》於今（18）日在台北寒舍艾麗酒店5樓共同舉辦「2023高齡友善調查暨論壇」，現場發布《2023高齡友善大調查》洞察報告，台灣在高齡友善4大指標僅拿到「勉強及格」分數，其中「年齡歧視難租屋」、「行人地獄難通行」成為長輩們2大痛點，民眾普遍認為政府應協助解決長者租屋不易現象，對於公車班次頻率、防範銀髮族交通事故措施均表示不滿意。

大數據股份有限公司營運長蔣志薇表示，銀髮族行動與居住議題是WHO評估高齡友善城市重要標準，本次調查顯示台灣在友善樂齡作為仍有相當大的進步空間，例如讓銀髮族安全暢行的清楚交通標誌、確保紅綠燈秒數足夠長者通行，銀髮族租屋不易就要加強銀髮社會住宅，而非將居住正義過度傾斜年輕族群，未來「共享取代養生村」也可能是高齡友善社會必備設施。

除了發布調查結果，現場同時邀請內政部營建署副署長徐燕興、桃園市都市發展局長江南志、前國立台灣大學建築與城鄉研究所教授林建元及台灣人壽資深副總經理暨策略長葉栢宏探討樂齡世代居住正義；交通部公路總局長陳文瑞、台中市交通局長葉昭甫、國立成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所系主任鄭永祥、紀錄片《不老騎士》導演華天灝則共同探討銀髮族交通安全環境，盼能提出創見思維，共創高齡友善幸福台灣。

《2023高齡友善大調查》曝光！4大指標台灣人僅給「勉強及格」分數

有鑒於台灣在2018年高齡人口超過14％成為高齡社會，預估將於2025年高齡人口超過20％邁向超高齡社會，大數據公司透過旗下《網路溫度計民調中心》，透過網路和電話調查方法簡單隨機抽樣2,065份有效樣本，在95％信心水準及正負2.16％以內抽樣誤差下，完成《2023高齡友善大調查》洞察報告。

根據報告結果顯示，65歲以上高齡獨居比例約佔16.2％、逾60萬人口，其中關乎高齡友善4大指標，分數分別為「行動無礙」62分、「交通暢行」68.3分、「居住友善」62.6分及「生活照顧」66.7分，台灣人只給了勉強及格的分數，高齡租屋困難、無障礙設施、騎樓及高齡交通事故均應受到重視。

▲65歲以上高齡獨居比例約16.2％，估逾60萬人口。

▲高齡友善四大指標免強及格。

銀髮族租屋平均滿意度僅拿下52.6分！高齡者居家照護、獨居、環境友善議題成討論高峰

在健康移居構面上，民眾對「政府現行銀髮族高齡住宅政策」平均滿意度僅62.7分，六都以63.06分險勝非六都61.92分；民眾對「政府提供銀髮族社會住宅政策」無感，平均滿意度只有60.6分、非六都僅有59.86分；民眾對「銀髮族租屋」平均滿意度僅剩52.6分，顯示民眾普遍認知高齡者租屋不易，房價居高不下，也擔憂落得「老無所居」局面。

從網路聲量上來看，有超過24萬筆討論「高齡居住」議題，特別著重在高齡者居家照護需求、獨居老人照顧與關懷及長者環境友善議題：居家照護以長期照護行動不便長者之辛勞為熱門議題，留言區大多討論安樂死議題和政府應有所作為；獨居老人議題則環繞在多起獨居老人建物火災事件，擔心獨居老人自救能力、老舊大樓安檢；環境友善議題則是政府為長者推動環境友善設施相關內容，留言大多為支持正面聲量。

▲銀髮族居住不貼心，友善度僅62.7分。

▲銀髮社宅政策民眾無感，滿意度及格邊緣。

▲銀髮居大不易，租者難有屋。

銀髮族交通事故傷亡平均滿意度不及格！交通事故、行動不便、博愛座成熱議話題

在暢行無礙構面上，「公車班次頻率」對銀髮族而言偏低，民眾平均滿意度僅有61.7分，非六都則掉到53.29分；「政府減少銀髮族交通事故傷亡」民眾平均滿意度僅58.6分；「政府為銀髮族設置無障礙設施」民眾平均滿意度為61.1分，大多認為無障礙設施少、不友善。

從網路聲量上來看，2020年至2022年「高齡行動」網路聲量來到60.5萬筆，討論聲量有正成長趨勢，年複合增長率達26.99％，聲量高峰主要為討論長者交通事故、長者行動不便及博愛座議題等3個面向。

▲大眾運數整體尚可，公車班次頻率偏低。

▲交通傷亡銀髮族居首，民眾噹政府打不及格分。

▲設施少，不友善，銀髮暢行無礙待加強。

台灣將迎來最大退休潮？「共享型養生村」受到近8成民眾支持

目前銀髮族社福補助由各縣市政府執行，但從此次調查卻可以發現80.5％民眾認為要由中央政府協助統合，加上銀髮族居住地與戶籍地未必相同，請領補助可能舟車勞頓、增加負擔和風險，因此也有82.6％民眾認為中央應負起整合責任，讓樂齡世代可以就近領取相關補助。

另據內政部統計，台灣將迎來有史以來最大退休潮，戰後嬰兒潮378.3萬人將陸續達到65歲法定退休年齡，「養生村」也逐漸打開市場接受度，從調查中可以發現76.8％民眾支持「共享型養生村」、超過半數民眾對「退休後住養生村」抱持肯定態度。

▲銀髮社福補助各縣市多制，逾8成盼中央整合。

▲逾8成民眾認同，就近領社福補助。

▲「共享型」養生村，近8成民眾按讚。

▲退休住養生村，過半數民眾SAY YES！

此外，民眾普遍偏好「離塵不離城」，61.7％民眾認為銀髮養生村應設立於非都會區，受歡迎縣市依序為新北市（28.7％）、台中市（25％）、桃園市（21.6％），其中台北市（18.2％）也贏過台南市（14.9％）、高雄市（16.6％）、花蓮縣（10.7％）。

民眾認為養生村最吸引入住的硬體設施排名，前三名依序為健康中心（56％）、診所藥局（49.5％）及物理治療工作室（34.4％），照顧健康之餘，也希望有開心農場、KTV、棋藝教室等社交空間、喘息服務房，各項佔比均在20%以上；民眾也傾向飯店式服務，包含專人料理三餐（44.5％）、專人清潔居家環境（39.8％）及交通接送服務（36.8％）。不過養生村花費也讓人卻步，民眾期待養生村保單提供入住資格與優惠，58％民眾期望繳交的保費可抵減入住會員費、52.8％的民眾期待每月住宿費用享有折扣、50.5％民眾盼投保後可提供優先入住資格，希望保險能降低養生村費用負擔。

▲民眾普遍偏好：離塵不離城的養生村。

▲民眾普遍偏好：離塵不離城的養生村。

▲最吸引入住的硬體設施：康養設施。

▲最吸引入住的服務：飯店式服務。

▲民眾期待：養生村保單提供入住資格及優惠。

▲民眾期待：保險降低養生村費用負擔。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

《網路溫度計民調中心》於2023年08月07日至2023年08月15日進行2023高齡友善調查，針對年滿21歲之人口進行網路及電話調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據四變數多重反覆加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本2,065份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.16%以內。