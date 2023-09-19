進口蛋爭議持續延燒，台中市規定營養午餐團膳業者僅能使用國產肉、蛋，但日前桃園市查到有液態蛋以進口、國產蛋混合標示為國產蛋液，台中市長盧秀燕表示，為保護孩子，中市團膳業者即日起暫停使用液態蛋，讓孩子吃得有保障，老師、家長都安心。

盧秀燕今天在市政會議上指出，市府查蛋兵分兩路，一路由衛生局食安處查蛋；一路則是學校營養午餐，無論如何要優先保護孩子，台中市的營養午餐規定是最嚴格的，去年就調整契約要求廠商要用國產肉、蛋，雖然規定要用國產蛋，但為確保業者如實使用國產蛋，教育局啟動專案稽查，動員26位營養師稽查19家團膳業者，目前都符合規定。

為方便烹煮，部分團膳廠商會使用已打好的蛋液，盧秀燕說，這段時間為確保是國產蛋打出來的蛋液，教育局預計公布「即日起學校營養午餐暫停使用液態蛋」的行政措施，此舉當然會造成業者麻煩，但經過溝通後感謝業者願意配合，讓孩子們吃得有保障，政策會維持到市場蛋的供應安全穩定為止。