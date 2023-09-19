在族群方面，蘋概股表現相對整齊。今早由大立光為代表的蘋概股，包括鴻準(2354)、健鼎(3044)、華通、嘉聯益(6153)、新普(6121)、晶技(3042)、正崴(2392)、欣興(3037)等均表現優於大盤。

蘋果iPhone 15/Pro在中國預售即斷貨，在京東、天貓首批預購被搶購一空，金屬機殼廠鴻準今早一度強攻至62.8元漲停板。蘋果iPhone 15高階Pro機種首度導入鈦金屬邊框，讓新機更輕、更抗刮，掀起「鈦金屬革命」熱潮，也成功帶旺買氣，身為主力供應商鴻準在當中扮演關鍵角色，這項新技術有望吸引更多非蘋機種導入，取代鋁合金，躍居手機機殼主流，鴻準受惠大。

新能源概念股的亞力(1514)早盤表現也不俗，亞力8月營收6.29億元，年增8.23%，前8月營收53.19億元，年增17.37%，單月、前8月均創歷史同期新高。亞力受惠台電電網強韌計畫，加上半導體廠交貨順暢下，包括配電盤、變壓器、電力電子產品等都有成長，整體而言，電力設備供不應求，推升營收。

台股加權指數目前在季線16,800點之前狹幅波動，未來2周為財報及重要經濟數據空窗期，配合季底投信作帳，行情可以期待。只是觀察外資與投信買賣行為常有對做情形，尤其在AI族群方面，外資重新投入、投信停損或棄養，短線主流類股不明確，選股難度增加，若以長線角度守株待兔，AI族群可以逢低長線持有，等待再次發酵。