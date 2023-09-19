還沒規劃和明星後衛哈登（James Harden）的下一步，七六人先買下保險，根據《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，七六人以1年底薪合約，簽下「帥哥前鋒」的烏布雷（Kelly Oubre Jr.）。

各隊即將展開訓練營行程，烏布雷已經是目前自由市場最具戰力的球員，上季他場均可攻下20.3分、5.2籃板及1.4抄截，儘管得分以及抄截數創下單季職業生涯新高，卻還是難以獲得心儀價碼，七六人才在這時趁機以底薪合約網羅烏布雷。

烏布雷能為七六人帶來一定火力，只不過防守以及團隊意識不佳成為硬傷，烏布雷每場平均只能傳出1.1次助攻。過去效力勇士時，球團希望將烏布雷塑造成3D球員，但他認為自己可以扛下更多事，在烏布雷無法融入勇士體系下，雙方只合作一年便分道揚鑣。

今年夏天七六人在側翼位置上有好幾位球員出走，包括尼恩（Georges Niang，騎士）、麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels ，暴龍）和米爾頓（Shake Milton，灰狼），烏布雷的速度和彈跳能力不差，時常上演讓人血脈噴張的精采爆扣，簽下烏布雷可說是低風險、高報酬的投資。