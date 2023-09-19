台南市城西垃圾焚化廠更新爐BOT案今天舉行動土儀式。（洪榮志攝）

使用中的台南城西垃圾焚化爐營運至今20多年，設備老舊、處理量能降低。（洪榮志攝）

台南市每天的民生垃圾高達1400公噸，但目前營運中的城西垃圾焚化爐已使用20多年，每天實際只能處理大約600公噸垃圾，無法充分滿足垃圾處理的需求。市府環保局推動以BOT方式，由廠商投資72億多元汰舊換新興建新一代城西焚化廠，今天在更新爐預定地動土，預計2026年完工營運，這也是至今全台最大的焚化爐BOT案。

環保局表示，城西焚化廠更新爐新建營運移轉案今年2月簽約後，預定10月正式開工，今天在更新爐預定地舉行動土典禮，由副市長趙卿惠偕環境部環境管理署副署長林左祥等各界貴賓一同舉行動土儀式，除祈求開工後工程順遂進行，也期許工程在兼顧品質、品管及安全前提下，如期完工營運。

環保局指出，城西焚化爐營運至今20多年，因設備老舊、處理量能降低，該局規畫以汰舊換新方式興建新一代焚化廠，除恢復原有的處理量能，也能達到減碳目標。完工營運後的更新爐，不僅每年垃圾處理量能可達29萬公噸，還是一座發電效率25％以上的再生能源發電廠，並導入先進汙染防制技術，自主降低各項汙染，焚燒產生的氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等排放，均遠低於相關環保法規。

環保局還說，更新爐BOT案從2020年開始規畫，經多次溝通協商達成共識後，終於順利公告招商及簽約。此案得標廠商欣達環工成立的城西能源公司將投資72.15億元，取得25年特許期，包括興建期3年、營運期22年，打造低耗能、低汙染又具高效益發電的更新爐，以解決垃圾處理問題。

環保局長許仁澤指出，更新爐屬再生能源，發電效率高，未來營運期間年度發電量預估達2億6244萬度，較城西舊廠增加1倍以上，每年約可提供6萬4513戶家庭用電。

此外，更新爐也訂定最嚴格的排放標準，以妥善處理轄內的生活廢棄物；營運期間所使用的管理大樓，還朝綠建築標章方向規畫，讓更新爐不只是焚化廠，更是彙集環境教育的亮眼地標。