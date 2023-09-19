新北市議員林國春聯合議員林金結今(19)日，前往農業部致贈部長陳吉仲花籃，對於超思巴西蛋等相關爭議，本該負起政治責任請辭，但因請辭未准受到慰留一事致上花籃。內容為「超思立蛋，術有專功；大吉為仲，惠我良多。」，恭喜陳吉仲順利留任，「避仲救清」、「功在黨國」，讓民進黨持續肆無忌「蛋」。

近來巴西蛋進口爭議，造成許多民怨與恐慌，尤其中秋連假將至，諸多應節產品都需要以蛋品為原料，林國春表示，農業部長只會避重就輕，加深人民對政府的不信任及憤怒，要求陳吉仲出面回應，政府若繼續擺爛，人民心中自有一把尺。

林國春表示，超思公司進口的巴西蛋，從標案程序到蛋品誤植日期，一再顯示政府的怠慢與失職，身為農業部部長的陳吉仲實在責無旁貸，應對社會大眾有所交代，但陳吉仲並未給出合理的解釋即提出請辭，是否腳底抹油想落跑？

林金結表示，過去的農委會到現在的農業部，在民進黨執政7年以來，給人民的是不斷的驚嚇﹐曾幾何時台灣人民吃個蛋都會出問題，進口1.4億顆蛋居然有五千多萬顆過期需要銷毀，農業部供需失靈、調控失當，浪費納稅人的錢，損害人民的健康。

林國春呼籲政府應正視食安與圖利問題，農業是立國的根本，不應該漠視民眾的權益，台灣人願意再給農業部與陳吉仲機會，陳吉仲應該謙卑面對自己應負的責任不要迴避。