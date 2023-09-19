俄烏戰爭爆發以來，台灣對烏克蘭捐贈580噸救援物資、捐款4100萬美元（約新台幣13億），外交部還表示，今年增編18億預算協助當地重建，受到台灣幫助的烏克蘭美女Katya說，在烏克蘭當地僅11%的人知道台灣伸援手，讓她非常難過，希望藉由過去在新聞業擔任記者的經驗，讓更多烏克蘭人知道台灣的善舉，「因我不想讓台灣人覺得，我們不承認和不知道台灣的幫忙。」

Katya昨（18）日於YouTube頻道《不要鬧工作室》指出，她曾在烏克蘭的新聞業擔任記者，俄烏戰爭後，她到波蘭找到來台灣學習的機會，透過台灣機構幫助來台念碩士。

Katya根據烏克蘭外交部網頁資料說，台灣總共援助約4100萬美金（約新台幣13億），協助烏克蘭重建基礎設施、學校、醫院或教堂，捐贈超過580噸醫療、救援物資，還有其他數不清的台灣慈善會籌辦各種支援活動。

但Katya表示，之前曾在臉書看到烏克蘭民間團體做的民調，顯示只有11%的烏克蘭人知道台灣伸援手，「身為收到台灣幫助的烏克蘭學生，我對於大多數烏克蘭人不知台灣的幫忙感到失望」，她猜測可能主要是烏克蘭媒體沒有特別關注台灣援助消息，或是政府沒有和宣傳等，「我覺得這狀況需要改變，因我不想讓台灣人覺得，我們不承認和不知道台灣幫忙。」

Katya說，為台灣和烏克蘭沒有正式邦交感到難過，這點她無法改變，唯一能做的就是再次謝謝台灣，「我會用我全部的知識和新聞經驗，幫助兩國建立連結。」