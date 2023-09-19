隨著物價飆漲，生活費也提高，一名網友昨天搭捷運聽到2位高中生對話，其中一人提到零用錢每天400元「今天已經花完了」，原PO好奇「學生一天零用錢400夠花嗎？」許多網友直呼羨慕「以前只有20元」，也有人認為合理，「雞排都70、80元，一天400很省了！」

一名網友昨天在批踢踢發文表示，下班搭捷運聽到2位高中生在閒聊，其中一人提到一天花費預算有400元，「今天已經花完了」。原PO好奇，「現在高中生一天400夠花嗎？養一個高中生一個月要多少？」

以一個月20個工作日計算，該名高中生一個月零用錢約8千元，許多網友都表示羨慕「我以前一天只有20元欸」、「超爽好嗎？我以前只有一半」、「以前3餐都在學校，一天零用錢不到200元」、「我100，還能存到買一系列的輕小說。」

也有人認為現在物價高，一天400元算合理，「說不定他要吃3餐加通勤費」、「雞排都要70、80元，一天400很省了」、「正常吃飯就250了，剩下娛樂交通了吧！」