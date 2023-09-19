桃園51歲的吳姓男子前年兒子趴臥於桌面，他認為對方不聽從管教，竟拿水管勒兒子脖子，兒子控訴父親長期對之以暴力相待，致其經診斷患有焦慮、注意力不足過動症、疑似創傷壓力症候群等症狀請求重判，最高法院駁回吳的上訴，依故意對少年犯傷害罪判囚9月定讞。

吳男是吳姓少年的父親，吳男在2021年8月14日下午在桃園市住家內，見吳姓少年趴臥於桌面心生不滿，他拿水管勒住少年之脖子，致其受有勒痕等傷害，少年趁隙報警，警方獲報到場處理，並扣得吳男所有之水管1條。

一審及二審都認定，吳男表示其行為目的是管教兒子，固然少年權利義務在案發當時是由吳男單獨行使及負擔，管教未成年子女亦非易事，惟此手段顯非合理之管教方式，更可見被告無法克制自身情緒之狀況，且少年長期受被告以暴力相待，吳男所為實屬不該，應予非難。

歷審考量吳男持水管勒傷告訴人頸部，雖客觀上造成之傷勢非重，然因頸部為人體較脆弱且涉及能否順暢呼吸之部位，其下手力道亦不輕，行為之危險性實非輕微，且他在法院最後準備程序才表示坦認犯罪，將吳男判刑9月，他提上訴，最高法院駁回確定。

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