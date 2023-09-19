台劇近年來題材越來越多元，除了偶像劇外，多了探討社會議題的作品，還走出海外。有網友表示，過去他只看日韓劇，現在開始會看台劇，好奇台劇天花板、最好看的是哪一部。對此，最多人推薦的是《想見你》，直呼「絕對是《想見你》沒有之一」、「韓國也無法超越」。

許光漢、柯佳嬿主演《想見你》紅遍全亞洲。（Netflix提供）

原PO昨天在PTT表示，以前看日劇，最近只看韓劇，加上偶爾看看台劇，想知道台劇的天花板是哪部？他個人認為是《想見你》，《我可能不會愛你》跟《我們與惡的距離》也不錯，好奇還有什麼其他漏掉的神劇。

貼文曝光後，許多網友推薦自己的最愛台劇，「《下一站幸福》」、「菜逼巴，《流星花園》才叫做天花板」、「《痞子英雄》當時出來真的蠻震撼的」、「2010後的話推《一把青》」、「台劇之王應該是《還珠格格》吧」、「《麻辣鮮師》啦！」、「絕對《台灣龍捲風》」、「《命中注定我愛你》吧」、「《人選之人》、《麻醉風暴》」、「上一部現象級的應該是《犀利人妻》」。

而這當中最多人推薦的是台劇《想見你》，紛紛留言「絕對是《想見你》沒有之一」、「天花板就是要能出國的吧…《想見你》」、「真的是《想見你》，韓國也無法超越」、「韓國翻拍電影和演員都超紅」、「近十年就《想見你》啦，沒一齣能打的」。