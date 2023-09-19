民進黨今日宣布將在週日舉辦黨慶「聽台灣」戶外音樂會活動。（民進黨提供）

當日將於民進黨中央黨部前的北平東路，舉辦封街音樂會（民進黨提供）

今年是民進黨創黨37周年，民進黨將於本周末、9月24日下午3點至晚上6點，於北平東路舉辦黨慶「聽台灣」戶外音樂會，蔡英文總統、副總統兼黨主席賴清德將同台造勢，9月27日則會重返創黨地點圓山大飯店舉辦聯誼餐會，民進黨發言人林楚茵、張志豪今率青年部國務青大跳熱舞，公布挺台灣應援曲和周邊小物。

張志豪表示，民進黨今年黨慶主題是「挺台灣Stand up!」，象徵大家挺台灣「站出來！作伙講！大聲說」，活動結合戶外音樂會、市集、論壇等活動，與現場民眾互動遊戲。他說，台灣是我們共同的家，不分族群、性別，創黨這天將邀請所有「挺台灣」的朋友，一同回憶37年來所有競選回憶。

根據民進黨規畫，當日蔡英文、賴清德將於戶外音樂會合體，「民主大聯盟」的立委參選人也會受邀出席，讓蔡賴以「雙母雞」模式拉抬選情。

張志豪說，當天將邀集2024挺台灣競選專輯歌手以及島路行動音樂計畫歌手一同演唱今年競選歌曲，還有過往令人懷念的競選歌曲；另挺在地民主市集，邀請在地文創團體、地方執政縣市前來參與民主市集擺攤，挺地方創生、挺民主永續、挺綠色執政；也為小朋友設計「街頭遊戲」。

張志豪也公布《挺台灣應援曲》MV，他說，賴清德是資深棒球迷，因此MV充滿濃濃棒球味，不只融合球場應援節奏、擊鼓聲，設計朗朗上口的應援口號，更特地邀請擁有應援啦啦隊經驗的團隊協助編舞，並召集舞蹈教學老師、百工百業民眾、民進黨國務青等，參與舞蹈教學MV拍攝，盼民眾未來能搭配舞蹈，一起熱血應援挺台灣。

林楚茵表示，民進黨最重要的精神就是溝通，透過對話和台灣社會共同成長，其中公民團體扮演最重要角色，因此現場也邀請眾多公民團體一起參與來挺台灣，另外當日預計60攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起加入。