民眾黨副祕書長許甫。（中時資料照，范揚光攝）

2024大選備受各界關注，其中鴻海創辦人郭台銘日前宣布由資深藝人賴佩霞出任副手，引發外界熱議。不過，民眾黨副秘書長許甫透露，民眾黨最新內參民調顯示，郭台銘的支持度已掉至8%左右，並沒有慶祝行情。

許甫昨（18）日在網路節目《觀點芹爆戰》表示，賴佩霞剛被宣布是郭台銘副手時，出乎大家意料，他當時也認為，短期內會對郭的連署有幫助，但沒想到，賴不久後接連被爆出學歷與國籍爭議，且還犯了說自己是「活棋」的兵家大忌，給人還沒準備好參選的感覺。

許甫指出，民眾黨最新的四腳督內參民調結果顯示，郭台銘的支持度從9%下滑至8%左右，「等於說宣布副手之後有再往下」，並沒有慶祝行情。他分析，郭台銘的支持度會下降的原因，是因宣布賴佩霞為副手，給人沒有要與在野合作的感覺，導致票源有跑掉。

許甫提到，在同一份內參民調中，民眾黨參選人柯文哲的支持度約在20%、國民黨參選人侯友宜15%，而民進黨參選人賴清德的支持度則因年輕選票增加、突破30%。許甫研判，在野陣營的民調數字較不好看，是因賴清德不會對政府爭議做出回應，但許也指出，可以慢慢看賴萬里老家違建、進口蛋相關爭議所引發的變化。