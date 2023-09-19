新北市前石碇區長李浩榕收賄起訴，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍19日痛批，侯友宜身為新北市長，底下官派前區長涉嫌貪汙收賄長達12年，等於從侯友宜擔任副市長時期就開始涉弊，而侯明知資深媒體人彭文正是通緝犯，竟在訪美期間刻意與他合照，毫無避諱。她痛批，侯友宜的行為根本是「任內爆貪汙犯、國外找通緝犯」，絲毫看不出來曾說要打擊貪汙舞弊的侯友宜，決心到底在哪裡？

李浩榕與工務課技士黃志仁2名公務員，任內承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌向廠商收取加熱菸等不正利益或索賄，洩漏標案底價以護航特定廠商得標，並包庇廠商借牌圍標長達12年。台北地檢署昨依違背職務收賄、政府採購法等罪，起訴李、黃及21名廠商法人。

戴瑋姍表示，侯友宜自詡為「警察市長」，底下的官派前石碇區長李浩榕，涉嫌長期透過各項災害緊急搶修標案，向廠商索賄及收受不正當利益，甚至護航特定廠商圍標，涉弊時間長達12年。等於侯友宜從副市長當到市長期間，涉弊情形沒有停過，根本是罔顧市民的生命安全，侯友宜身為新北市長，難道不用負責嗎？

戴瑋姍更指出，侯市長近日赴美參訪時，明知彭文正為通緝犯，竟還刻意與他合影，警察出身的侯市長帶頭藐視法律，這樣的人，真的能夠打擊犯罪嗎？

戴瑋姍直言，新北市治安滿意度已經從2020年第9名一路降到2023年第18名，侯市長昔日曾喊「治安不好、我下台」，如今新北市治安排名連年狂掉、居全國末段班，所謂「警察市長」仍然不斷秀下限，也難怪底下的人敢胡作非為。