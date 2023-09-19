美國佛羅里達州的迪士尼樂園昨（18）日下午傳出有黑熊出沒，導致園內部分園區、遊樂設施暫時關閉，所幸相關單位迅速將熊捕獲，沒有造成人員傷亡，隨後迪士尼也恢復正常營業。
綜合美國媒體報導，佛州魚類和野生動植物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC）接獲通報，一頭黑熊出現在迪士尼樂園神奇王國（Magic Kingdom）的樹上，趕緊派人前往現場。
從空拍畫面可以看到，約10名人員用白色帆布抬起黑熊離開樹林。FWC表示，在多數情況下，對付野熊的最佳方式是給予空間，讓牠們自行離開，但由於這頭母熊出現在遊樂園內，可能對遊客帶來危險，只好捕捉並帶往森林野放。
報導指出，該母熊很可能是在尋找食物，以便在體內儲存脂肪過冬。佛州官員提醒民眾，看到熊千萬別靠近或餵食，「盡可能給牠空間。」
受影響而關閉的遊樂設備包括：巨雷山驚險之旅（Big Thunder Mountain Railroad）雲霄飛車、魯賓遜家族大樹屋（Swiss Family Treehouse）、湯姆歷險島（Tom Sawyer Island）等設施，均於當日稍晚重新開放。
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