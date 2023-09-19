台中32歲廖姓外送員不慎遺失錢包，原本以為找不回來了，沒想到警察竟透過1張有署名的捐款收據，連繫上他。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

好心真的會有好報！台中32歲廖姓外送員日前騎車時不慎遺失錢包，由於錢包裏沒有證件，讓他以為上萬元現金找不回來了，沒想到警察竟透過1張有署名的捐款收據，連繫上他，讓失主廖男也直呼：「真的是上天保佑！」。

台中市警察局第二分局永興派出所於9月16日15時受理民眾拾獲錢包報案，但錢包內除了現金1萬多元外，竟然什麼證件、卡片都沒有，正當警方不知該如何找到失主時，發現錢包內有一張捐款6200元功德金的收據，上面寫著捐款人名字廖○○。

但警方查同名同姓的人大概超過10位，警察憑著直覺挑了1位撥打電話詢問，沒想到正好就是錢包的失主，但因為錢包內沒有證件，警察只好靠著這張捐款收據確認失主是誰，便詢問接電話的廖先生捐款金額是多少，確認錢包的主人就是他。

32歲的廖姓外送員向警察表示，錢包應該是騎車時不小心掉出口袋，裡面的現金1萬多元是要繳健保費及給媽媽的生活費，原以為找不回來了，沒想到接到警察電話，讓他欣喜若狂，廖男也向警察表示他每個月都會定期捐款，這次竟然因為這張捐款收據，找回失而復得的錢包，讓他感到好心有好報是真的！