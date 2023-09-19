據了解，該家旅遊科技公司將由美國諮詢公司Evercore擔任顧問，並準備與摩根士丹利一起擔任全球協調人。
一名消息人士說，該公司和主要股東(包括私募公司Cinven、EQT集團、加拿大退休基金CPP投資)都傾向於讓公司在馬德里股市上市。
Hotelbeds和主要股東都沒有證實媒體的報導。
該IPO計畫突顯出，在數個月的市場低迷之後，投資人對新股的信心好轉。而如果Hotelbeds順利在西班牙上市，將成為該國近年來規模最大的IPO之一。
知情人士也指出，Hotelbeds的股東也曾考慮以私人方式出售股票，取代公開上市。
總部位於地中海渡假勝地Majorca島的Hotelbeds，為旅行社、航空公司、旅遊營運商在全球提供獲取飯店房間的管道，故該飯店被稱為「床鋪銀行」。
在後疫情時期，全球旅遊業出現反彈。Hotelbed表示，在今年稍早時，其兩周的訂房營收創下新紀錄，在高峰時段，每秒的預定量並刷新歷史紀錄。
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