藍正龍6月與周幼婷結束9年婚姻，近日在MOMOTV《大雲時堂》接受李四端專訪，坦言離婚讓他感到遺憾、非常傷痛且難過，而他目前感情空白，仍在學習愛這門功課，「痛，就是學好了，no pain no gain（一分耕耘，一分收獲）」。現在還在痛嗎？藍正龍忍不住直言：「FUCKING HURT（超級痛）。」

藍正龍剖析內心，坦言自己好像比較需要友情，可以戰勝愛情，他談到任何一種情感都是一種不捨，而且從小敏感且害怕分離。提到離婚一事，他說，「真正分開就是要給對方空間，至於多或少，我現在還在學，所以對我來說還是痛，到現在我還是滿難過這件事情，在我心裡面還是一個遺憾，一個不捨」。

情願離婚不要發生？藍正龍語氣遺憾的說：「是，從離婚這件事情，學習到人永遠是一個個體，情感的關係建立在兩個獨立的個體上，我覺得我好像不太成熟，要認清這個事實，但我一直在逃避它，等到我發現，或是了解我自己不應該做的時候我選擇分開。」李四端再問：「這樣是否不公平？」藍正龍也坦承「對，不公平」。

藍正龍的第二部作品《成功補習班》取材個人經歷，也是已故紀錄片導演陳俊志當年擔任補習班老師的故事，陳俊志常為性別議題發聲，心因性休克過世。而藍正龍國中時期的補習班老師正是陳俊志，兩人從師生成為忘年之交，互相傾訴彼此的煩惱與快樂，當陳老師逝世，藍正龍非常傷痛，未曾想過會被任何事情擊倒，也因為捨不得，想為他做點什麼事，所以耗時四年醞釀一部片致敬老師，他說自己成長也變孤獨了，開始了解人性是不能挑戰的。