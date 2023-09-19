台中大里1名母親日前凌晨抱著熱痙攣、抽搐的4歲兒直衝警局請求協助，警方載母子火速就醫。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里1名4歲男童日前凌晨忽然發燒熱痙攣、身體抽搐，男童母親見狀焦急不已，由於就醫路途遙遠，母親相當心急，等不及救護車抵達，便跑進派出所請求警方支援，警方立即駕駛巡邏車將母子送醫，4分鐘即抵大里仁愛醫院，順利將男童交由院方救治。

台中市警察局霧峰分局成功派出所於日前凌晨約2點41分左右，忽有1位43歲蔡姓婦人抱著1名4歲男童跑進派出所，神情滿是著急與慌張。蔡婦告知警方，男童不明原因發燒熱痙攣，身體抽搐無力，十分難受，然而醫院路途遙遠，還等不及救護車到場，她見到派出所就立即進門求助，希望警方能協助。

警方見男童雙眼翻白、微微上吊，感覺情況相當危急，由警員陳子健、詹子沅立即駕駛巡邏車載送蔡姓母子前往大里仁愛醫院急診。警方開啟警示燈並鳴笛開道，一路驅車前往醫院，原本約15分左右的路程，在警方協助下縮短至4分鐘就抵達大里仁愛醫院。

警方將男童安全的送至急診室，順利交由醫護人員接手後，確認無事才放心離開，蔡婦也頻頻向警方道謝，十分感激警方即刻救援，也對員警的熱心協助深表讚許。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，為民服務是警察工作之一，警方亦本著關懷弱勢及同理心，對於任何事情都會盡力協助。若民眾遇有任何緊急事情，可撥打110或就近派出所尋求幫忙。