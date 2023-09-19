從大陸國家統計局、科技部、財政部18日發佈的《2022年全國科技經費投入統計公報》顯示，去年長三角「一市三省」（上海、江蘇、浙江、安徽）的研究與試驗發展（R＆D）經費合計為9386.3億元（人民幣，下同），成長11.4％，合計量占全大陸3兆782億元的30.5％，增速比平均10.1％快上1.3個百分點；四地R＆D經費投入均超千億元，投入強度（與地區生產總值之比）全部超過平均水準的2.54％。

R＆D經費指為實施研究與試驗發展活動而實際發生的全部經費支出。國際上通常採用R＆D活動的規模、強度指標來反映國家和地區的科技實力和核心競爭力。

統計顯示，去年R＆D經費投入強度超過平均水準的省（市）有7個，依次為北京6.83％、上海4.44％、天津3.49％、廣東3.42％、江蘇3.12％、浙江3.11％與安徽2.56％。

分地區看，去年大陸東、中、西部和東北地區的R＆D經費分別為2兆237.5億元、5557.6億元、3961.8億元、1026億元，各自年增10.4％、11.9％、7.6％和4.8％。

其中京津冀、長三角地區分別為4260.9億元、9386.3億元，增長7.9％和11.4％；長江經濟帶地區R＆D經費達到1兆4788.9億元、增長10.4％，近年來連續保持兩位數的增幅。