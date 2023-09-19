現於美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，就兩岸、外交、國防議題提3D戰略，即嚇阻、對話、降低風險，遭民進黨質疑沒提到國防，有失總統參選人該有格局。國民黨黨主席朱立倫直言，全世界懂的人都知道國民黨的戰略是務實可行的，只有民進黨想要在雞蛋裡挑骨頭。

侯友宜預計美東時間18日前往華府知名智庫布魯金斯研究院發表演說，針對兩岸議題提出「3D」戰略，亦即Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalating（降低緊張、風險），但遭立法院民進黨團批評，最重要的Defense（國防）不見了，有失總統參選人格局。

朱立倫表示，侯友宜已經講的非常清楚了，嚇阻就是強化國防達到嚇阻效果，接著的溝通、對話，進而能降低風險，這樣的3D戰略就是國防對話的合而為一，只有民進黨想要雞蛋裡挑骨頭。

朱立倫強調，真正全世界懂的人都知道國民黨戰略的是務實、可行的，侯友宜這幾天在美國的論述，也受到美國官方與學者肯定。

此外，對於是否已經在談侯柯配相關事宜，朱立倫則未正面回應僅說，侯友宜正在進行重要的訪美行程，今天也將與美國國會議員跟重要智庫會晤，他們都希望侯友宜行程一切順利、成功，也祝福侯友宜能夠讓台美關係提升。